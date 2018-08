Les jeunes de 16 à 25 ans en Suisse sont préoccupés par leur retraite. Ils sont partisans de l’épargne et rêvent de devenir propriétaire d'un bien immobilier. C'est en effet ce qui ressort du Baromètre de la jeunesse 2018 publié par Crédit Suisse. Environ 1000 jeunes ont été interrogés aux Etats-Unis, au Brésil, à Singapour et en Suisse.

La préoccupation majeure: la prévoyance vieillesse

En Suisse, l’AVS est pour la première fois au sommet des préoccupations. La jeunesse suisse considère désormais la prévoyance vieillesse et les questions afférentes comme une préoccupation centrale, reléguant à l'arrière-plan les thèmes des étrangers et des réfugiés. Elle décrit d'ailleurs de plus en plus comme harmonieuse sa cohabitation avec les jeunes venus de l'étranger (11% en 2010, 33% en 2018). Aux États-Unis, à Singapour et au Brésil, le chômage occupe la première ou la deuxième place au classement des préoccupations, alors que les chiffres du chômage y sont parfois inférieurs à ceux de la Suisse, selon l’Organisation internationale du travail (OIT).

Une jeunesse plutôt confiante face à la numérisation

Trois jeunes sur quatre aux États-Unis, au Brésil et à Singapour craignent que les évolutions du marché de l'emploi ne mènent à la disparition de leur profession et se sentent dépassés par les changements engendrés par la numérisation. En Suisse, seuls 34% des jeunes partagent cette crainte. Néanmoins, les jeunes expriment davantage d'assurance qu'en 2016.

Alors que le secteur informatique et des nouvelles technologies est de loin le secteur d'emploi préféré dans les pays sondés (États-Unis: 75%; Brésil: 72%; Singapour: 75%), la Suisse quant à elle, préfère l’enseignement (56%), les médias (53%), le tourisme (50%) ou encore l’administration (47%).

«Partager permet d'économiser»

Les affirmations «Partager permet d'économiser» et «En partageant, je peux acheter des choses que je ne pourrais pas me permettre sinon» recueillent l'assentiment de nombreux répondants. Déjà centrale dans les communautés des années 1970, cette manière de penser permet aujourd'hui de partager avec des inconnus de nombreux types de biens (vélo, hébergement de vacances, emploi, crédit [crowdfunding], auto, etc.). Ayant grandi au contact des technologies, les Millennials sont habitués au concept de contenu partagé. Leur rapport à la propriété est donc fondamentalement différent. Posséder de la musique numérique, par exemple, semble complètement absurde pour un jeune de 19 ans. Si le concept d'économie collaborative est bien apprécié pour des raisons économiques, il l’est également pour des raisons idéologiques, comme la gestion durable des ressources disponibles, très importante pour la génération Y. Une majorité des jeunes préfèrent malgré tout garder pour eux-mêmes les biens de valeur ou qui leur sont chères.

L’épargne demeure à la mode

Un quart environ des jeunes interrogés, en particulier en Suisse, déclarent que s’ils recevaient une grosse somme d’argent, ils la placeraient sur un compte d’épargne, en conservant 10% de l’argent pour les temps difficiles. Une grande majorité d’entre eux rêvent d'avoir leur propre maison, et environ la moitié de ceux ayant des engagements financiers, tels qu’un crédit immobilier, considèrent ceux-ci comme une charge; cela concerne 59% des sondés aux États-Unis, 46% au Brésil et 48% à Singapour, contre 39% en Suisse.

Un individualisme croissant

Depuis 2015, le sentiment d’appartenance à des groupes sociaux recule chez la génération Y en Suisse, à quelques exceptions près. Tout au plus se sentent-ils proches de leur cercle d’amis, de leur famille ou, plus rarement, d’une communauté religieuse ou d’une communauté en ligne. Ce déclin du sentiment d’appartenance est également observable depuis quelques années au Brésil et, de manière plus sporadique, aux États-Unis.

La télévision et Facebook n'ont plus la côte chez les jeunes suisses

En Suisse comme dans les autres pays, les jeunes utilisent de plus en plus des technologies de communication telles que WhatsApp, YouTube, services de streaming, Instagram ou Snapchat. Très appréciés aux États-Unis, à Singapour et au Brésil, la télévision et Facebook sont en revanche en baisse en Suisse. Il se dessine toutefois une différence claire entre les plateformes employées par la génération Y (née entre 1980 et 2000) et la génération Z (née après l’an 2000), la première utilisant principalement Twitter, Facebook et Internet en général, la deuxième leur préférant Instagram, Snapchat, WhatsApp et YouTube.

L’engagement politique de nouveau en hausse à l’international

Si l’intérêt pour la politique institutionnelle, notamment au sein d’un parti, demeure faible en Suisse, l’engagement politique au sens large remonte néanmoins à l’échelle internationale. Ainsi, les États-Unis comptent deux fois plus de jeunes se disant prêts à participer à une manifestation qu’en 2016. En outre, l’égalité des sexes semble être une question très importante aux États-Unis, au Brésil et à Singapour; en Suisse, ce sujet gagne également en importance progressivement.

