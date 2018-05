Le résultat scientifique est tombé lundi passé. Le laboratoire lausannois Unilabs, mandaté par Melissa Piermaria, a confirmé que l’ADN des cheveux soumis à analyse correspond à 99,9% à celui de la jeune trentenaire. «Il s’agit donc bel et bien des cheveux de ma mère biologique, déclare cette habitante de Penthaz (VD), encore sous l’émotion. Ce fut une telle joie et une libération pour moi.» Car Melissa a dû faire preuve de patience depuis une vingtaine d’années.

Adoptée à l’âge de deux ans aux Philippines, elle a grandi et fait ses écoles à Avenches, dans la Broye vaudoise. Les parents n’ont jamais caché à leurs deux filles quelles étaient leurs origines, sans que cela ne semble les perturber. «Ma demi-sœur demandait parfois quand est-ce que nous aurions la peau blanche comme eux», se remémore Melissa. Ils se sont d’ailleurs rendus tous les quatre en famille en vacances aux Philippines dès qu’elle a eu 8 ans.

Mais c’est au sortir de l’enfance que les tourments de l’adoption s’emparent d’elle. Melissa reconnaît avoir vécu une adolescence compliquée, assombrie par ce passé inconnu qui rend difficile sa propre acceptation de qui elle est vraiment. Sous pression, ses parents retrouvent les dossiers de l’adoption pour tenter de trouver des éléments qui pourraient soulager l’adolescente en crise. Puis ils repartent en voyage aux Philippines, pour tenter de retrouver la mère biologique.

Sur place, ils font du porte-à-porte, le cœur noué d’attentes et d’émotion. En vain. Rebelote cinq ans plus tard, lorsque Melissa a 19 ans. Malgré l’aide d’un journaliste local, les tentatives de retrouvailles sont un échec. La jeune femme n’y croit plus, malgré quelques tentatives sur Facebook. Elle se marie et met au monde deux enfants.

L’impensable sur Facebook

C’est après avoir fêté ses 30 ans que Melissa est approchée par un ami marié à une femme des Philippines. Grâce à cette dame, elle apprend qu’un jeune Philippin recherchait il y a 6 ans sur le même réseau social sa sœur biologique. Grâce à une capture d’écran, elle a son nom et lui écrit. Le décalage horaire entre la Suisse et l’Asie du Sud retarde leur premier contact et les échanges d’information.

Puis Melissa lance un appel vidéo à cet homme de 26 ans qui pense être son petit frère. «Il était en compagnie de sa mère, se souvient-elle. Nous nous sommes échangé quelques mots en anglais, mais je demeurais sceptique, d’autant que je n’avais pas décelé tout de suite une ressemblance physique avec elle.» Mais les jours suivants ont été jalonnés de nombreux échanges de courriels et de photos. «J’ai alors commencé à m’emballer, au point que mon mari me mettait en garde, s’amuse Melissa. Mais je voulais en avoir le cœur net. C’est pourquoi j’ai demandé à cette femme de 50 ans qui semblait être ma mère biologique de m’envoyer par la poste une mèche de ses cheveux, accompagnée d’une lettre mentionnant son accord et d’une copie de sa carte d’identité.»

La Vaudoise s’était entre-temps renseignée sur la façon sûre et rapide de savoir scientifiquement si des ADN de deux personnes pouvaient correspondre. Elle n’avait pas suffisamment confiance en des laboratoires à l’autre bout du monde, raison pour laquelle elle a choisi une société réputée à Lausanne, il y a deux semaines. «Jusqu’à présent, j’avais toujours eu en moi un sentiment d’être seule, malgré l’amour de mes parents adoptifs, explique Melissa. Désormais, je peux enfin m’identifier à ma mère biologique. Je sais vraiment d’où je viens et qui je suis.» Elle espère pouvoir se rendre avec ses deux enfants et son mari, mais aussi ses parents et sa demi-sœur, aux Philippines l’an prochain, dès que leurs finances le leur permettront, Ne serait-ce pour rencontrer son autre famille et serrer dans ses bras une autre maman. (Le Matin)