Plus de 3800 entreprises, organisations, écoles techniques et hautes écoles ont joué le jeu en accueillant les jeunes dans leurs murs. Les futurs travailleurs pourront découvrir au fil de la journée des domaines d'activités qui leurs sont peu connus et élargir leurs horizons professionnels, indique l'organisation Futur en tous genres.

Dépasser les genres

Trois élèves Bernoises pourront accompagner la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. «J'aimerais motiver les jeunes filles afin que, plus tard, elles osent faire le saut et saisissent la chance qui se présente à elles de pouvoir assumer des responsabilités dans la direction», explique-t-elle dans le communiqué.

Afin d'encourager les enfants à dépasser les stéréotypes de genre, les garçons pourront eux découvrir le métier de fleuriste, d'enseignant ou encore des soins. Ces journées sont organisées depuis 18 ans. (ats/nxp)