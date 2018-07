C'est le chaos au sein de la «low-cost» Small Planet Airlines. Samedi, des passagers qui devaient partir en vacances en Crète avec la petite compagnie aérienne lituanienne sont restés en rade à l'aéroport en raison d'un vol annulé pour défaillance technique de l'appareil, a expliqué le Blick. Lundi, ils n'avaient toujours pas pu être embarqués sur un autre vol. Corollaire: au lieu de bronzer sur une plage de l'île grecque, ils ont dû séjourner dans trois hôtels près de l'aéroport.

La porte-parole de Small Planet Airlines s'est excusée: «Nous sommes désolés pour les passagers qui attendent avec impatience leurs vacances et qui n'ont pas pu s'envoler à cause d'un problème technique de l'avion», a-t-elle indiqué. Lueur d'espoir lundi: un panneau leur indiquait que des bus les attendaient devant les entrées de leurs hôtels. Mais ce voyage en bus a également été annulé. Aux dernières nouvelles, les passagers n'avaient toujours pas rejoint l'île grecque.

Très long voyage de retour pour une famille suisse Par ailleurs, des Suisses ont également failli être bloqués en Crète cette fois, raconte le Blick qui suit de près l'affaire. Le journal explique mardi la mésaventure de la famille Weber. Devant rentrer en Suisse depuis Heraklion à 11h15, elle apprend à l'aéroport que leur vol pour Bâle est annulé. Elle peut finalement embarquer pour Düsseldorf à 17h sur un vol d'Eurowings.

Mais arrivés à 23h en Allemagne, aucune indication sur la manière de rejoindre Bâle. En outre, la compagnie est aux abonnés absents. Pire: tous les hôtels du coin sont complets. La famille décide alors prendre un vol sur Zurich où elle arrive sans encombre, avant de prendre le train pour leur domicile. Durée totale du trajet: 23 heures.

Quels sont les droits des passagers?

En cas d'annulation d'un vol, d'un retard ou d'un surbooking, les passagers ont des droits plus ou moins étendus suivant la règlementation applicable, la cause de l’évènement, le moment où ils sont informés et même le lieu de destination, explique la Fédération romande des consommateurs sur son site. Mais en règle générale, une compagnie doit appliquer le règlement européen.

Elle doit ainsi fournir rafraîchissements et restauration selon le temps d’attente, une ou plusieurs nuits d'hôtel, ainsi que le transport aéroport-hôtel. C'est à elle également d'informer le passager sur ce qu'il doit faire en cas de problème. Les voyageurs doivent en outre être réacheminés vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais. Ils ont aussi droit à être remboursés de leur billet dans un délai de 7 jours.

Si le vol est annulé, les voyageurs peuvent aussi prétendre à une indemnisation. S'il s'agit d'une cause ordinaire, un forfait est octroyé selon le nombre de kilomètres: 250 euros pour tous les vols jusqu'à 1500km, 400 euros pour tous les vols de plus de 1500 km et jusqu'à à 3500 km. Enfin, au-delà de 3500 km, les voyageurs ont droit à 600 euros de dédommagement.

(nxp)