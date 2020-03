La Coquille à la Tchaux ne se referme jamais sur elle-même. La maison de quatre étages, un jardin et un sous-sol, gérée par une association éponyme, abrite aussi bien le résident Lucas Schlaepfer, l’animateur, et ses deux enfants, Léon, 9 ans, et Martin 7 ans, que les acteurs d’activités culturelles, des amateurs de la petite reine ou des manifestations sur place. «Notre prochain événement, la fête de Printemps, souligne Lucas Schlaepfer, va se dérouler essentiellement dans le jardin le samedi 9 mai. Ce sera l’occasion de proposer un petit marché de plantons et des activités autour du jardinage avec des échanges de graines.»

Au sous-sol de La Coquille, une salle polyvalente de 40 m2 est équipée d’un sauna, de douches et d’un bain-bulles. Au rez-de-chaussée, une grande cuisine destinée aux résidents, aux personnes de passage, est aussi utilisée pour abreuver ou nourrir les participants aux activités. Quant au deuxième étage, il est dévolu aux dortoirs. L’appartement privatif de la famille Schlaepfer occupe lui les 3e et 4e niveaux. «Nous louons des lits au prix de 30 francs la nuit par personne avec les taxes à des cyclistes de passage, ajoute l’animateur, cela marque bien notre polyvalence. Et à la demande des services sociaux, ils sont occupés parfois par des femmes ou des hommes dans la souffrance.»

C’est que les activités de La Coquille sont aussi diversifiées que multiples. Elle prend sous son aile le 20 mars les animateurs du Festival de jeux Ludesco s’il n’est pas annulé par crainte du coronavirus. Les musiciens d’Amplitudes, un festival de musique contemporaine, vont débarquer pendant deux semaines en octobre. Et l’association soutiendra les productions du théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds ou celles du Festival de la Plage des six pompes: «Cela s’explique par mon engagement de longue date en faveur du théâtre de rue», explique l’animateur.

La LoRo finance la rénovation de La Coquille

Pour équilibrer son budget, La Coquille ne peut compter sur la location des lits du dortoir. «Nous recevons une aide de la Ville, conclut Lucas Schlaepfer. Quant à la Loterie Romande, elle finance le nouvel aménagement et la rénovation de la maison. C’est dire combien son soutien est essentiel.»

Victor Fingal