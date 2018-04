Une personne qui s'adresse aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) pour faire part d'une suspicion de mauvais traitements ne peut pas obtenir la garantie de rester anonyme. C'est l'avis de la Cour suprême bernoise dans un arrêt rendu récemment.

La plus haute juridiction du canton de Berne a donné raison à une mère de famille qui s'était heurtée au refus de l'APEA de la région de l'Emmental de pouvoir consulter son dossier. L'arrêt du 15 janvier publié sur Internet est entré en force de chose jugée, relève mercredi le quotidien bernois Bund.

Une personne s'était manifestée en 2016 auprès de l'APEA pour faire part de son inquiétude concernant deux enfants. Selon elle, la mère ne serait pas en mesure de prendre en considération les besoins des enfants et de prendre conscience d'éventuels dangers. Le plus jeune présenterait aussi souvent des hématomes.

Cette personne souhaitait conserver son anonymat de crainte de mesures de rétorsion. L'APEA a donné suite à cette demande et a refusé de dévoiler son nom à la mère de famille mise en cause. La Cour suprême n'a pas suivi ce raisonnement et estimé qu'il fallait des menaces concrètes pour pouvoir garantir l'anonymat.

Si cette personne tenait tant à son anonymat, elle pouvait faire part de ses doutes dans une lettre sans mentionner l'expéditeur. L'APEA est en effet aussi tenue de donner suite à de telles missives, relève la Cour suprême. (ats/nxp)