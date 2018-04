La fresque de près de 40'000 oeufs qui a décoré la place de la Navigation à Ouchy a permis de récolter un record de fonds pour la lutte contre le cancer.

«L'objectif était d'atteindre 40'000 francs et nous sommes parvenus à plus de 50'000», se réjouit dimanche sur le site Christophe Andreae, président de la Société de développement et des intérêts d'Ouchy, interrogé par l'ats. Au total, pas moins de 39'780 oeufs ont été soigneusement déposés pour réaliser cette fresque entre vendredi et dimanche, par une météo capricieuse.

Pour cette 20e édition de la manifestation, c'est Cosey, lauréat du Grand prix 2017 au Festival d'Angoulême (F), qui a dessiné la mosaïque: une sirène à la queue violette nageant entre des poissons et des algues roses, un panier d'oeufs multicolores à la main.

Moult soutiens

Le concept est simple. Pendant trois jours, le public dépose sur la fresque un ou plusieurs oeufs qu'il paie sur place ou que des organisations, entreprises ou autres acteurs ont achetés. Les fonds récoltés vont à l'Association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer.

«Ils permettent de financer des camps d'été ou de soutenir des familles qui doivent par exemple se rendre régulièrement au CHUV à Lausanne pour le traitement de leur enfant et n'habitent pas à proximité», précise Christophe Andreae. En Suisse romande, environ 450 enfants souffrent d'un cancer.

Double action

Quelque 90 bénévoles ont mis la main à la pâte cette année pour réaliser la fresque. Une fois l'opération terminée, les oeufs sont donnés à des associations caritatives. La manifestation est organisée par la Société de développement des intérêts d'Ouchy et est soutenue par les Services industriels lausannois.

(ats/nxp)