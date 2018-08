Les brunchs à la ferme lors du 1er Août connaissent un beau succès en Suisse depuis de nombreuses années. La mosquée Mahmoud à Zurich, dans le quartier Hirslanden, a tenté de surfer sur cette vague pour mieux se faire connaître de ses voisins et faire preuve d'intégration. En vain. La fête a fait un bide, rapporte jeudi la Neue Zürcher Zeitung.

«Liebe zum Heimatland ist Teil des Glaubens», sagt der Imam – eine 1. Augustfeier in der Moschee. https://t.co/3btv8Vr0XP via @NZZ — NZZ Zürich (@NZZzuerich) 2 août 2018

Le buffet était pourtant alléchant et n'avait rien à envier aux brunchs habituels: tresse, bretzels, oeufs, fromages, fruits, légumes, gâteaux maison, thé, café, etc étaient en effet au menu. Le tout dans des jardins décorés comme il se doit de drapeaux suisses. Particularité quand même: les mets étaient servis par des femmes portant le voile.

L'amour de la patrie fait partie de la foi

«L'amour de la patrie fait partie de la foi», a expliqué - en suisse allemand - l'imam Mohammad Wafa, dans une petite allocution officielle. Il a ajouté «que la maison n'est pas seulement là où l'on est né ou là où a grandi, mais aussi le lieu où l'on s'installe et où l'on se sent à l'aise», explique la NZZ. «Beaucoup de personnes présentes ont été forcées de quitter leur ancienne patrie et ont trouvé refuge ici», a ajouté le religieux. «La Suisse nous a accueillis à bras ouverts, nous a donné amour et chaleur. Nous voulons redonner quelque chose au pays qui nous a tant donné».

La communauté avait invité plus de 200 personnes de la région, dont de nombreux non-musulmans, à ce brunch gratuit. Mais personne n'est venu ou presque, mis à part une soixantaine de membres de la mosquée. Seul un jeune couple et une vieille dame ont répondu à l'invitation. «Je ne suis pas particulièrement patriotique», expliqué la jeune femme, qui a appris la manifestation par le journal local. «Mais je m'attendais à ce qu'il y ait une véritable ruée», confie-t-elle. Une autre dame, qui connaît bien la communauté, conclut: «ils devraient peut-être mieux faire connaître leur ouverture et leur tolérance auprès du public et réaliser davantage d'événements de ce genre».

La Mahmud-Moschee (mosquée de Mahmoud) est la plus ancienne mosquée de Suisse. Elle a été construite en 1962 par la Communauté musulmane Ahmadiyya. Premier de Suisse, son minaret de 18 mètres a lui inauguré en 1963. La communauté a elle été fondée en 1889. D'obédience réformiste, elle n'est pas reconnue par l'orthodoxie musulmane. Pacifistes, ses membres rejettent la haine et la violence basée sur la religion.