Une deuxième meute de loups s'est très probablement formée dans les Grisons, dans la région de Flims et Trin. Le service cantonal de la chasse n'a toutefois pas encore de preuve visuelle.

Il est possible qu'une nouvelle meute vive près de Flims et Trin, à la frontière avec le canton de St-Gall, a indiqué mardi Adrian Arquint, chef de l'office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons.

Il confirme ainsi un article de la Südostschweiz dans lequel le Groupe loup suisse affirme disposer d'indices sur la formation de cette deuxième meute grisonne. Les deux jeunes loups qui sont morts récemment en tombant d'une falaise en feraient partie.

Le service cantonal de la chasse soupçonnait l'existence de ce nouveau groupe de loups, selon Adrian Arquint. Deux bêtes issues de la meute du Calanda vivent dans la région de Flims depuis cette année. Il s'agit du mâle M56 et de la femelle F33.

Le couple a été observé dans la région du Piz Mirutta. C'est dans cette région que les deux jeunes loups sont morts. Une analyse génétique va montrer si ces deux jeunes appartiennent à la meute du Calanda ou s'ils sont les petits de M56 et F33. Le résultat devrait être connu d'ici deux semaines. (ats/nxp)