A l’occasion de son 75e anniversaire, la Fondation de Nant a invité l’artiste français Johann Le Guillerm et sa Transumante. Cette structure, faite de dizaines de poutres de bois, ne tient que par les lois de l’équilibre. Et l’artiste joue avec son œuvre en la déplaçant. Partie mercredi du quai Perdonnet, elle a fini devant la Salle del Castillo, où on pourra encore l'y admirer jeudi.