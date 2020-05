Une panne de courant a eu lieu entre dimanche 20h11 et 22h57, écrit lundi sur son site internet la municipalité de Saint-Maurice (VS). «Le problème résulte d'une panne qui a affecté toute l'usine électrique vaudoise de Lavey (y compris les services auxiliaires) ainsi que le transformateur qui assure l'alimentation du réseau de Saint-Maurice».

Alain Coutaz, directeur de l'installation hydroélectrique confirme. «On a dû faire face à un enchaînement d'événements très rare», indique-t-il à l'ATS. Deux groupes de production en activité se sont arrêtés. «Normalement dans ces cas-là, un groupe de secours démarre tout de suite, mais ça n'a pas été le cas dimanche soir». Des investigations ont été lancées, souligne le responsable.

5 heures d'intervention