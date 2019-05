«Il règne une petite ambiance de fin du monde.» Ce message posté par un internaute sur son compte Facebook fait allusion à une panne informatique qui a touché l'aéroport de Genève, ce lundi.

Beaucoup de passagers ont constaté en début d'après-midi une interruption du wi-fi. D'autres ont relaté, photos à l'appui, que la panne a également touché les écrans d'affichage qui ne répondaient plus. Tout comme le site Internet de l'institution.

L'aéroport indique sur son compte Twitter qu'il n'y a pas eu d’interruption de trafic et que «les vols peuvent décoller et atterrir normalement malgré la panne technique».

Les vols peuvent décoller et atterrir normalement à #GeneveAeroport malgré la panne technique. Il n’y pas eu d’interruption de trafic.

Flights can take off and land normally at #GeneveAeroport despite the technical problem. There was no interruption of traffic.