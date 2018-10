La vidéo, choquante, a été mise en ligne par Médecins sans frontières (MSF) International mardi dernier. Elle montre la pédiatre Anne Pittet, de MSF Suisse, dans l’unité pédiatrique de Magaria, au sud du Niger. «298 morts en un seul mois. Ça veut dire dix par jour en moyenne. Personne ici n’a jamais vu autant de morts. Je n’ai jamais vu autant de morts de ma vie», explique la Vaudoise, qui parle d’une situation «choquante». Et de lâcher que les enfants «arrivent par wagons, tous plus mal les uns que les autres». Il s’agit surtout de petits de moins de 5 ans, frappés par la malaria et la malnutrition.

#Niger: Our paediatric teams have reported alarming mortality rates in children under 5 in #Magaria. It’s likely that hundreds more are seriously ill in the community but are not getting the care they need https://t.co/W6if2CJexS pic.twitter.com/Fu8ipz3pkI