Le site est bien connu dans la région des Trois-Lacs. Niché entre l'embouchure du canal de la Thièle et la réserve naturelle du Fanel (BE/NE) , le camping de Gampelen (BE), au bord du lac de Neuchâtel, dispose d'une situation privilégiée. Pas étonnant que ses habitués montent désormais au créneau pour défendre l'endroit menacé de disparition.

Ils ont remis en effet lundi à la Chancellerie bernoise une pétition munie de 6190 signatures pour le maintenir en activité, note le Blick mardi. La majorité des signatures provient des cantons de Berne, de Soleure et d'Argovie, selon la communauté d'intérêts Gampelen-Fanel, ajoute pour sa part le site Arcinfo. La récolte de paraphes ne va pas s'arrêter là. La suite devrait être envoyée début juillet.

Avenir incertain

L'avenir du camping, qui existe depuis 1955, est en effet incertain. Le canton de Berne souhaite en effet renouveller pour 35 ans le contrat d'exploitation du camping avec le TCS. Mais BirdLife Suisse, la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage, Pro Natura Berne et le WWF avaient déposé un recours contre cette décision, recours accepté par le Tribunal administratif.

Pour les organisations environnementales, le site du Fanel, site marécageux d’importance nationale et réserve d'oiseaux migrateurs, jouit d’une protection multiple aux niveaux cantonal, national et international. «Aucune autre région de Suisse ne possède un statut de protection aussi élevé. Une place de camping n’est pas compatible avec ce statut», estiment-elles. Si elles obtiennent gain de cause, le camping devra avoir disparu fin décembre 2018.

(nxp)