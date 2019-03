Quelle est la cause qui peut réunir sous la Coupole fédérale le conseiller national Michael Buffat (UDC/VD) et le chef du groupe socialiste Roger Nordmann (PS/VD)? Ou le directeur de l'Union des paysans suisses Jacques Bourgeois (PLR/FR) et le genevois Manuel Tornare (PS/GE)? C'est le bons sens et l'économicité qui devraient prévaloir dans la loi sur les poursuites.

40 francs de frais supplémentaires

Selon la législation actuelle, même payée une poursuite reste inscrite au registre de l'office. C'est une chicanerie bien connue des particuliers, quand ils doivent demander un extrait qui devrait être vierge... C'est aussi une charge administrative pour les créanciers, souvent des sociétés qui ont un gros service des contentieux. «J'ai eu l'exemple d'une personne qui avait une poursuite avec une assurance maladie, explique Michael Buffat. Elle l'a payée. A l'office, cette poursuite est mise à zéro, mais pour la supprimer, cette personne a dû demander à la caisse de le faire et payer encore 40 francs de frais...»

Des inscriptions qui «polluent» les registres

Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais ce sont des frais supplémentaires pour un débiteur, qui a déjà réglé sa dette et les frais de la poursuite: «Ce système génère du temps et des coûts inutiles pour tout le monde. Je propose que, lorsqu'une poursuite est à zéro, l'inscription disparaisse automatiquement. Certains avocats diront que cela permet de voir qui sont des mauvais payeurs. En réalité, cette pratique ne sert à rien, à part polluer les registres et embêter les gens...»

Inscrite cinq ans...

Celui qui s'est acquitté de la somme due ou qui s'est arrangé avec son créancier, doit donc obtenir une déclaration qui atteste le retrait de la poursuite, mais le créancier est cependant en droit de refuser. La poursuite figure alors dans l’extrait du registre des poursuites pendant cinq ans. Pour la faire radier avant, il faut engager une procédure auprès d'un tribunal compétent en matière de poursuites. «On verra la réponse du Conseil fédéral, conclut le Vaudois, mais il me semblerait qu'il suffirait d'ajouter dans la loi qu'une poursuite à zéro est automatiquement effacée du registre». (Le Matin)