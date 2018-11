Des technologies modernes doivent sécuriser les frontières extérieures de l'espace Schengen. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement un projet visant à raccorder la Suisse à un nouveau système pour enregistrer les entrées et les sorties de voyageurs provenant d'Etats tiers.

L'Union européenne (UE) veut introduire d'ici 2021 un tel système d'information pour les personnes se rendant dans l'espace Schengen pour un court séjour (90 jours sur une période de 180). Les contrôles manuels aux frontières extérieures de l'espace Schengen ne sont en effet pas fiables et doivent être améliorés.

Aux aéroports en Suisse

Le système baptisé Entry/Exit-System (EES) prévoit l'enregistrement des données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants d'Etats tiers. Il sera exploité aux frontières extérieures de l'Espace Schengen, soit aux aéroports, dans le cas de la Suisse.

Une photographie de tous les ressortissants d'Etats tiers ainsi que les empreintes digitales de ceux non soumis à l'obligation du visa seront enregistrées dans le système et rendront possible une identification fiable des voyageurs. Les personnes n'ayant pas quitté l'espace Schengen à la fin de la période autorisée seront automatiquement identifiées. Les refus d'entrée seront enregistrés.

Le système prévoit aussi un contrôle automatisé des voyageurs en possession d'un passeport biométrique grâce à l'utilisation de portes électroniques. Le travail des autorités de contrôle sera facilité.

L'acquisition de portes électroniques et de systèmes en libre-service restera toutefois facultative et n'a de sens que pour les aéroports susceptibles de voir passer un grand nombre de ressortissants d'Etats tiers, précise le Conseil fédéral.

Pas de formalités allégées

Le Conseil fédéral renonce pour l'instant à instaurer un programme national d’allègement des formalités aux frontières pour les voyageurs fréquents. Selon une étude du SEM, cette possibilité offerte aux Etats Schengen n'est pas intéressante pour la Suisse en raison des charges de personnel qu'impliquerait un tel programme pour la Confédération et les cantons.

Le nouveau système apportera une aide considérable dans la lutte contre les activités criminelles comme la traite des être humains, le trafic de migrants ou encore la surveillance des personnes radicalisées. Les autorités policières et juridiques ne pourront accéder aux données qu'à des conditions strictes.

Coûts controversés

La question des coûts ayant fait des vagues en consultation, le Conseil fédéral a précisé la répartition dans le message. Les aéroports devront prendre en charge les frais d'organisation de la mise en oeuvre du système, comme l'aménagement de couloirs particuliers.

Les cantons devront assumer les coûts des éventuelles adaptations des systèmes informatiques et de l'achat d'appareils photo et d'appareils biométriques. A eux aussi de financer les accès des autorités compétentes pour consulter ou modifier l'EES.

La Confédération sera mise à contribution. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) prendra en charge une grande part des besoins de formation. Les coûts de développement du raccordement à l'EES lui incombant sont chiffrés à 11,9 millions de francs et les coûts d?exploitation annuels à 2,1 millions. Les coûts uniques pour l'Administration fédérale des douanes devraient se situer entre 7 et 10 millions de francs.

Certains participants à la consultation se sont inquiétés pour la protection des données. Le gouvernement a ajouté des normes qui correspondent à celle de l'UE. (ats/nxp)