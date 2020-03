Un gros coup de vent a emporté une télécabine à Rickenbach en octobre dernier. Cette rafale a été soudaine et il n'a pas été possible d'y réagir. Les responsables des remontées mécaniques de Rothenflue ont agi correctement, selon le SESE.

La rafale de vent a fait basculer la télécabine qui s'est prise dans un attrape-câble et a été arrachée du câble de traction, a indiqué jeudi le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE). L'enquête a montré que les directives et la procédure pour des conditions de vent critiques étaient en place et ont été respectées.

Changement brutal

Le jour de l'accident, il n'y avait pas beaucoup de vent. Les conditions ont subitement changé. Le personnel des remontées mécaniques a immédiatement interdit aux personnes de monter dans les télécabines.

L'accident s'est produit alors que la télécabine de huit places était vide. Personne n'a été blessé. Une cinquantaine de personnes qui se trouvaient dans d'autres télécabines ont pu quitter l'installation sans problème via les stations les plus proches. (ats/nxp)