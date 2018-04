Une perturbation associée à un courant d'air humide et instable a gagné nos régions ce mercredi après-midi et de nombreux coups de tonnerre ont éclaté, accompagné de fortes rafales de foehn à plus de 90 km/h. Le nord de la Suisse et la région bâloise n'ont pas été épargnés. L'aéroport de Bâle-Mulhouse a dû détourner plusieurs avions sur celui de Kloten, à Zurich, indiquent 20 Minuten et le Blick.

Les appareils, de la compagnie Easyjet, provenaient de Luton (GB) et de Naples.

Nicht nur Föhnsturm in den Alpentälern: #Böenfront zieht über den Norden der Schweiz. Möhlin/AG 97 km/h, Leibstadt/AG 84 km/h. In den nächsten Stunden v.a. noch ZH, SH, TG und SG Gefahr von Sturmböen mit 60 bis lokal 90 km/h. ^jz pic.twitter.com/KYY1VeU27i — SRF Meteo (@srfmeteo) 4 avril 2018

