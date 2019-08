St-Imier (BE)

En passant par le cimetière de St-Imier (BE), un croque-mort chargé de déposer des fleurs pour une famille s'est étranglé devant une sépulture: «Des légumes sur une tombe: du jamais-vu en 50 ans de métier!», s'est-il exclamé.

«À quand le marché bio au cimetière?», interroge ce propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres du Jura bernois. Sur la tombe, devant lui, des bettes et des choux...

Pour planter ses choux, la famille du défunt a demandé et obtenu une autorisation. Sa démarche était dûment motivée: «Cette tombe potagère est un hommage à sa passion pour le jardinage et la cuisine», témoigne une parente.

Conseils en assurances

Dans l'annonce mortuaire, rien ne signalait la passion de l'agent d'assurance décédé subitement le 15 juin 2018, à 73 ans,. Mais l'homme qui gérait un bureau de courtage et de conseils en assurances et en caisses de retraite passait pour un original aux yeux des uns, pour un passionné aux yeux des autres.

Son épouse, ses trois enfants et leur maman: toute sa famille se recueille sur les légumes plantés sur sa tombe. «C'était un grand jardinier, mais aussi un gastronome», raconte une proche, sans dévoiler si les légumes sont consommés.

Herbes aromatiques

La tombe potagère sèmera peut-être ses graines, d'autant que les légumes n'exigent pas autant de soins que les fleurs.

«Des légumes sur une tombe? Je n'avais pas remarqué et ça ne me choque pas: j'ai un copain qui a une moto représentée sur la sienne», commente un sexagénaire qui entretient chaque semaine la tombe de ses parents et celle de sa marraine.

Des arrosoirs sont à disposition, au cimetière de St-Imier, mais toutes les tombes ne sont pas entretenues. Au fil du temps, ceux qu se rendent au cimetière sont de moins en moins nombreux. Autant choisir des végétaux résistants pour orner les tombes, sur une terre souvent pauvre à cause des terrassements.