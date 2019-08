Durant ces trois dernières années, pour plus de 50 millions de dollars de faux lingots d’or suisses ont été trouvés dans les coffres de la banque américaine JPMorgan & Chase Co. Ils portaient les marques de raffineries suisses. Or ce sont des contrefaçons: ils n’ont pas été produits dans notre pays. Tel est le résultat saisissant d’une vaste enquête que vient de publier l’agence de presse Reuters.

Dans le détail, au moins 1000 lingots d’un kilo ont été détectés. Mais ça ne pourrait être que la partie immergée de l’iceberg. «Les derniers lingots contrefaits repérés ont été faits de manière hautement professionnelle», explique Michael Mesaric, le patron. de la raffinerie Valcambi, une des plus importante de la planète, basée au Tessin. Qui a ajouté qu’il est probable qu’il y en ait «beaucoup, beaucoup plus toujours en circulation.»

Subtilement réalisés

Les faux lingots, souvent du vulgaire métal plaqué or, sont assez communs dans l’industrie de l’or, indique Reuters. Mais ils sont faciles à repérer. Ceux-ci, par contre, sont bien en or et subtilement réalisés. Les différents marquages – poids, pureté, logo du raffineur, numéro de série – sont fidèlement reproduits.

Ces contrefaçons peuvent être démasquées mais par des professionnels s’ils ont l’équipement adéquat. Car les lingots produits en Suisse atteignent une pureté de 99,99%. Les faux testés entre 99,90 et 99,98%. Quant à la banque JPMorgan, elle aurait repéré les premières contrefaçons en 2017, en découvrant que deux lingots avaient exactement le même numéro d’identification.

La Suisse ciblée

Les marques suisses ne sont pas les seules à avoir été piratées, mais elles sont les plus ciblées, explique Reuters. Car elles ont une reconnaissance mondiale, inspirent la confiance et produisent beaucoup – 2000 à 2500 tonnes d’or sortent des quatre principales raffineries du pays.

Ce faux or très bien réalisé serait assez récent. Il permettrait par exemple le blanchiment d’argent pour des trafiquants de drogue. Et surtout de faire entrer dans le marché légal de l’or produit dans des conditions inacceptables. «En piratant des marques suisses ou d’autres, le métal qui a été extrait ou transformé dans des endroits qui ne seraient pas légaux ou acceptables en Occident – par exemple en Afrique, au Venezuela ou en Corée du Nord – peut être injecté sur le marché, et donc canaliser des fonds vers des criminels ou des régimes sanctionnés», détaille Reuters.

Mais qui produit ces faux? La plupart viendraient de Chine puis seraient injectés dans le métier légal via des intermédiaires à Hongkong, au Japon ou en Thaïlande. Mais le conditionnel reste de mise.