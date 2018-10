15 gros pots de yaourt, 7 emballages d'oeufs, 22 bouteilles en PET, des pailles, 9 boîtes de conserves et un masque de plongée cassé. En rentrant de vacances, certains ramènent des souvenirs tels que des porte-clés ou des habits tandis que d'autres rapportent tous leurs déchets. C'est le cas de Martina, une Alémanique interrogée jeudi par 20 Minuten.

«J'ai devant moi des sacs en plastique remplis d'ordures.» La Suissesse, partie quelques jours en Grèce, s'est sentie responsable des déchets qu'elle et son groupe de voyage ont produits durant leur séjour. Selon elle, ils seront sans doute mieux recyclés en Suisse, raison pour laquelle elle a tout ramené. «On ne peut pas s'indigner de la pollution des océans et laisser derrière soi les déchets causés en vacances.»

A l'industrie d'agir

Martina s'est laissée inspirer par des défenseurs de la nature, actifs sur Facebook. L'organisation Three Pieces of Plastic appelle les internautes à ramasser durant leurs vacances au bord de la mer trois déchets en plastique tous les jours afin de les jeter convenablement. Comme Martina a voyagé en voiture et en ferry, elle n'a eu aucun problème pour transporter tous les sacs.

Contactée, l'organisation Greenpeace salue le fait que les gens se responsabilisent. Elle précise cependant que ramener chez soi les déchets occasionnés ne règle pas le problème. Le porte-parole Marco Pfister explique: «En Suisse aussi, presque aucun plastique n'est recyclé, mis à part le PET.» Selon lui, c'est avant tout à l'industrie de prendre ses responsabilités pour réduire les déchets plastiques. (Le Matin)