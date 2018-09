La bande dessinée est une nouvelle fois à l'honneur à Tramelan (BE) de vendredi à dimanche avec la 22e édition de Tramlabulle. Une trentaine de dessinateurs et de scénaristes venus de Suisse, de France, de Belgique, d'Espagne et de Cuba participeront à ce festival de la BD.

Cette année, ce sont les animaux anthropomorphiques qui sont à l'honneur, ces héros de BD à poils ou à plumes qui adoptent un comportement humain ou revêtent des apparences humaines. Plusieurs auteurs adeptes de cette thématique feront le déplacement dans le Jura bernois.

Cubitus et Gai-Luron, les deux chiens nés de l'imaginaire de Dupa et de Gotlib, trônent sur l'affiche de cette édition. Ces personnages ont repris vie ces dernières années sous les traits de crayon de Michel Rodrigue et de Pixel Vengeur. Ces deux artistes seront à Tramelan pour dédicacer leurs oeuvres.

Parmi les autres invités, on trouve le Français Baba et son oiseau Le Piou et Pal Degome avec les aventures de son chien Floppy. Au total, une quarantaine d'artistes rencontreront le public au CIP, le Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Comme de coutume, le festival accordera une large place aux auteurs régionaux.

Quatre expositions

Les visiteurs pourront aussi découvrir quatre expositions. L'une est consacrée à Cubitus, ce gros chien blanc à la langue bien pendue qui fête ses 50 ans. Créateurs de l'affiche de cette édition, Baba et Pal Degome présenteront aussi leur travail. Les deux autres expositions sont consacrées à l'illustratrice suisse Vay et à l'artiste établi à Boudry (NE) Vincent Di Silvestro, auteur d'une BD sur Roger Federer. A cela s'ajoutent des ateliers de dessin, une conférence sur le monde de la BD et d'autres animations.

Proximité avec les auteurs

Les artistes viennent dans le Jura bernois pour la convivialité et le regroupement de toutes les activités sur un seul site: dédicacer des albums, s'entretenir avec les visiteurs, s'amuser, manger et dormir, soulignent les organisateurs.

L'entrée à cette manifestation qui revendique sa dimension familiale est gratuite. Entre 5000 et 6000 personnes affluent en moyenne à ce petit festival.

(ats/nxp)