Les voyageurs d'un vol Emirates à destination de Dubaï ont dû prendre leur mal en patience, ce vendredi. L'avion, qui avait décollé jeudi soir de New York, a en effet dû atterrir de manière imprévue à Zurich, ce vendredi matin, révèle «20 Minuten».

@flightradar24 how come EK202 is landing in Zurich, disrupting its flight from JFK to DXB? #EK202 pic.twitter.com/55QwKjGUI5