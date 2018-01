Tailler et assembler 40 000 pièces de bois lui a demandé un an de travail, mais le résultat est épatant: un château de Chillon plus vrai que nature, mais cent fois plus petit! Dans sa villa de Bure (JU), côté véranda, Jean-Louis Crelier (69 ans) a fait un beau cadeau à ses petits-enfants.

Une maquette pour la postérité, et, conséquence de sa réalisation, beaucoup de poussière à épousseter pour Marie-Jeanne, son épouse. «Merci à ma femme, pour avoir supporté les désagréments de ce chantier», concède Jean-Louis Crelier. Les villageois ont découvert son travail minutieux cette semaine dans Le Quotidien Jurassien. Le carrossier à la retraite, resté distillateur de damassine, n’est pas du genre fanfaron: «Je craignais de passer pour un grand gaillard qui s’amuse avec des petits plots», confie-t-il dans un éclat de rire.

Pour la beauté de l’édifice

Sa maquette n’est pas une réplique exacte. Il y a même une porte en trop. Mais ce château de bois ravit toute la famille. L’exact inverse du film «Le dîner de cons» de Francis Veber, où l’acteur Jacques Villeret interprète François Pignon, un percepteur persiflé pour ses maquettes en allumettes. Une comédie dont Jean-Louis Crelier prétend n’avoir qu’un vague souvenir. «Je n’utilise plus d’allumettes, trop formatées. Je préfère tailler moi-même les briquettes dans du sapin pour les murs, et les tuiles dans du chêne pour le toit», indique-t-il.

Du véritable château de Chillon, Jean-Louis Crelier n’a qu’un souvenir diffus, la vague impression d’y être passé quand il était écolier. «Ma mémoire me restitue un escalier aux marches usées, rien de plus», dit-il. S’il a choisi ce monument, c’est pour sa beauté, mais pas seulement: «Contrairement à celui de Porrentruy, ce château est construit sur un terrain plat comme ma table.»

Dans cette comparaison réside son prochain défi… (Le Matin)