Un accident de la circulation a fait deux blessés samedi soir sur l’autoroute A6 près de Lyss, communique la Police bernoise.

Selon les éléments actuels, une voiture circulait sur la voie de dépassement en direction de Berne lorsque, à peu près un kilomètre après l’accès Lyss-sud, une collision latérale a eu lieu avec une voiture circulant sur la voie normale, pour des raisons encore à clarifier.

La voiture circulant sur la voie de dépassement a ensuite dévié vers la gauche, heurté la glissière centrale de sécurité, passé sur la voie normale pour se retrouver sur le pré adjacent. Là, elle s’est retournée et a terminé sa course sur le toit.

Le conducteur, la passagère et une autre occupante ont pu être libérés de la voiture grâce à l’aide d’usagers de la route présents. Le conducteur et la passagère ont été blessés dans l’accident et conduits à l’hôpital, chacun dans une ambulance.

La troisième occupante du véhicule a été conduite à l’hôpital par une autre équipe d’ambulanciers, pour un contrôle. La voie normale de l’autoroute a été fermée au trafic durant environ une heure et demie.

Le trafic a été dévié sur la voie de dépassement. La Police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement exact de l’accident.