L'affaire des fausses offres d'emploi rebondit en Suisse alémanique, où «Blick» titre ce mercredi «Unia-Flop». Cette fois-ci le syndicat Unia ne peut plus se cacher d'être à l'origine d'une campagne nationale qui utilise les annonces de l'entreprise Meyer Info en français, allemand et italien. Dans cette société fictive, l'homme serait payé 80 000 francs pour un poste d'assistant RH, tandis que la femme recevrait 64 000 francs, soit 20 % de moins...

Contacté par lematin.ch, Unia a décidé de garder le silence sur cette opération. La blogueuse Funambuline, qui a répercuté sur Tweeter ces annonces, admet avoir été approchée par le syndicat: «C'est UNIA qui a créé cette action pour leur campagne pour l'égalité salariale et demandé à quelques «influenceurs» de partager ces annonces afin de sensibiliser l'opinion publique en créant un «buzz». Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est réussi.»

Acquise à la cause, elle justifie ce moyen: «J'espère que celles et ceux qui sont tombé(e)s le panneau ne m'en voudront pas trop, et que leur indignation pour ces inégalités salariales restera intacte malgré le procédé utilisé. Ces fausses annonces ont simplement permis de rendre plus visibles et transparentes ces inégalités d'habitude dissimulées.»

«Les fakes news débarquent en Suisse»

Sur les réseaux sociaux, des sympathisants du PLR ou de l'UDC ont vivement dénoncé cette campagne. Un des inspirateurs de l'initiative No Billag, le Neuchâtelois Nicolas Jutzet, en a fait toute une histoire sous le titre: «Les fake news débarquent en Suisse !»

Ces annonces auront en tout cas lancé un des sujets chauds de la session d'automne aux Chambres fédérales. Les camps restent bien tranchés à la veille du débat au Conseil national le 24 septembre sur la modification de la loi sur l'égalité. Celle-ci veut imposer des audits des pratiques salariales pour les entreprises de plus de 100 collaborateur(rice)s.

Deux jours avant aura lieu une grande manifestation à Berne pour l'égalité salariale, organisée entre autres par... Unia. (Le Matin)