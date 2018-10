Stress accru, multiplication des tâches, détérioration du contact avec la clientèle: l'impact de la numérisation des caisses des supermarchés est lourd pour les employés. Unia exige une revalorisation salariale et une meilleure protection du personnel.

Le personnel employé aux caisses en self-service doit accomplir toujours plus de tâches en moins de temps, selon une étude de l'Université de Berne, présentée jeudi par le syndicat Unia. Il doit notamment assurer le contrôle et la surveillance, ce qui n'a plus grand-chose à voir avec le métier de la vente.

Le stress augmente et le contact avec les clients devient plus difficile. Les longues périodes de travail debout entraînent des douleurs physiques.

La précarité, les contrats à l'heure, à temps très ou trop partiel, l'extrême flexibilité, le manque de formation et de perspectives professionnelles caractérisent le domaine des caisses, où travaillent essentiellement des femmes, résume Unia.

Appel à une numérisation sociale

«Ces innovations techniques doivent aussi se traduire par une revalorisation des conditions de travail et des salaires», souligne Anne Rubin, responsable du commerce de détail pour Unia.

Le personnel du commerce de détail réclame également une meilleure protection de son intégrité physique et psychique, davantage de formation pour faire face aux défis de la numérisation, et une réglementation claire quant aux responsabilités en cas de vol ou de fraudes.

Les profits issus de la numérisation doivent contribuer à améliorer les conditions de travail et les salaires, en particulier pour les femmes. «C'est le seul moyen de parvenir à une numérisation sociale, au service du bien-être de tous», estime la présidente d'Unia, Vania Alleva. (ats/nxp)