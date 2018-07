La polémique est relatée par Arcinfo: à Neuchâtel le syndicat Unia prévoit de démolir trois immeubles locatifs aux rues Paul-Bouvier et Frédéric-Carl-de-Marval.

Les locataires, eux, sont convaincus de ne pas rapporter assez de loyers. «Lorsque nous avons été conviés par le syndicat Unia à une séance d’information, avec petits fours et tout, nous étions loin de nous imaginer qu’on allait nous jeter à la porte...», a rapporté un habitant.

Les trois immeubles appartenant au syndicat totalisent 24 logements rénovés sur quatre étages avec jardins potagers. Devisé à 11, 35 millions, le projet immobilier d’Unia prévoit 33 appartements aux loyers sans doute supérieurs aux 800 francs perçus en moyenne aujourd'hui. «C’est une résiliation collective d’Unia alors que le syndicat se bat contre les licenciements collectifs», affirme un locataire interrogé par Arcinfo. Les baux avaient premièrement été résiliés pour le 30 juin 2018, délai finalement prolongé jusqu’au 30 septembre 2020.

Si le syndicat préfère raser et reconstruire à neuf, c’est parce que «les enveloppes extérieures (toits et façades) sont vétustes et demandent un assainissement intégral», a fait valoir Lucas Dubuis, porte-parole d’Unia. L’argument déterminant, c’est que «dans le futur, des logements modernes répondant aux exigences des locataires pourront être plus facilement loués». La surface habitable sera également doublée et un parking souterrain de 30 places sera aménagé. (Le Matin)