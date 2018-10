Elles ne peuvent plus vivre sans l’aide d’autrui, un parent ou un conjoint. Mais pendant une semaine complète, jour et nuit, l’association valaisanne Rayon de Soleil & Sonnenblume décharge gratuitement des familles du poids que représente une personne dépendante. «Nous acceptons des handicapés et des personnes âgées à mobilité réduite qui vivent chez eux avec un conjoint ou dans leur famille, souligne Fabrice Balet, président de l’association. Mais nous ne prenons pas ceux qui sont déjà soignés dans des EMS, par exemple.»

Pour tout dire, la cinquantaine de vacanciers accueillis chaque année sont chouchoutés à l’extrême pendant leur séjour à Sion pour Rayon de Soleil qui couvre le Valais central et le Bas-Valais ou à Oberwald pour Sonnenblume, responsable de l’action Haut-Valaisanne. «Les résidents reçoivent toutes les attentions nécessaires par près de 180 collaborateurs, poursuit le président de l’association, des professionnels de la santé, mais aussi des sanitaires, des cuisiniers, des animateurs, des chauffeurs, des logisticiens.»

Au programme, chaque matin, des bains thermaux ou des soins sur mesure: physio, massage, coiffeur, ostéopathe, réflexologie ou autre. L’après-midi, les vacanciers participent à des visites à thèmes ou réalisent des désirs personnels. «Chaque année, ajoute Fabrice Balet, ces vœux sont différents, ils sont émouvants tant ils sont simples parfois, mais tellement nécessaires.» Autre constat, la joie qui anime ceux qui paraissent si diminués pour qui ne les connait pas. «Quand je vois leurs parcours, les côtoyer, c’est une vraie leçon de vie.»

Loro permet l’achat de nourriture

Quel rôle joue la Loterie Romande dans ce contexte? «Son soutien est pour nous une nécessité. Grâce à sa contribution, elle nous permet d’acheter entre autre la nourriture pour les vacanciers ainsi que de financer les différentes activités. De plus, elle participe à la consolidation à long terme de l’association. Grâce à elle, nous ne dépendons pas uniquement de la générosité du Canton, de la population et d’actions diverses qui restent très aléatoires.» (Le Matin)