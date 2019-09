Massimo Beck dépolluait un champ avec un collègue à Prêles (BE), à l'automne 2017, lorsque les deux hommes qui ne se parlent plus aujourd'hui ont fait une découverte unique en Europe: une main de bronze ornée d’or vieille de 3 500 ans. Apportée au Service archéologique bernois, leur trouvaille leur a valu... une amende! Massimo Beck Beck s'étant opposé à cette sanction, un procès se déroulera à Moutier le 20 septembre prochain, après un report. Le détectoriste de Courtelary (BE) conteste avoir effectué une fouille sans autorisation: «La découverte a été faite lors d’une dépollution d'une zone agricole», se défend-il. Commentaire de son collègue lausannois Alain Vuagniaux: «La réaction des archéologues bernois poussent à faute», la faute étant de ne pas déclarer une découverte intéressante.

La mort de leur vache remonte à l'été dernier mais à la bergerie «Sur la Rive», où une centaine de bêtes sont en estivage au Montoz (BE), Anja Messerli et David Burkhalter en sont encore remués. Cette laitière «chiait du sang», comme on le dit à l'écurie.

L'origine du mal a été établie par échographie, dans une clinique vétérinaire de Delémont (JU): un morceau de métal ingurgité a provoqué une péritonite. Fiévreuse et stressée, la vache qui a vêlé deux fois a été piquée.

Transfusions sanguines comprises, les soins ont coûté 5 000 francs. Rendue inconsommable par les antibiotiques, la viande n'a rien rapporté.

Clous, tiges, balles...

Clous, tiges, balles, pièces, boîtes: même en pleine campagne, les prairies sont un vrai dépotoir. «Le problème avec les vaches, c'est qu'après avoir ingurgité du métal, elle le rumine», précise David Burkhalter.

La déchirure et l'infection peuvent intervenir pendant le vêlage, quand la vache pousse. Les chevaux, eux, n'avalent pas tout rond ce qu'ils broutent: ils chiquent du bout des dents. Et les poules qui picorent ne sont pas folles...

Un aimant dans l'estomac

Pour empêcher un clou de naviguer d'un estomac à l'autre, les vaches sont équipées... d'un aimant propulsé dans la panse à l'aide d'un tube! «On voit à l'abattoir tout ce qu'une vache a ingurgité pendant sa vie». rapporte David Burkhalter. Un système qui vaut pour le métal. Mais le danger persiste avec l'aluminium, celui des canettes déchiquetées par une faucheuse.

Après la perte de sa vache, Anja Messerli a lancé un appel sur Facebook pour obtenir un détecteur. Ce n'est pas un appareil qui leur a été proposé mais toute une équipe d'amateurs éclairés!

Suisses et français

Leur secouriste s'appelle Massimo Beck, fondateur de l'Association romande des utilisateurs de détecteur de métaux de loisir (ARUDML). Autour de lui, douze détectoristes suisses et français, dont deux enfants, ont parcouru les champs autour de la bergerie «Sur la Rive».

L'opération est répétée aujourd'hui, sur un domaine de 70 hectares, avec une petite récompense pour ceux qui en auront ramassé le plus: une console de jeux et des aimants, offerts par des sponsors... «Sur un hectare, on sort 50 kilos de ferraille qu'on trie et qu'on amène à la déchetterie», rapporte Massimo Beck.

Trousseau de clef

«J'ai de quoi monter un atelier mécanique! »s'exclame le détectoriste lausannois Alain Vuagniaux. Massimo Beck a trouvé un canif, mais c'est un trousseau de clefs qui l'amuse: «Ca stimule l'imagination», sourit-il en tentant de deviner la fonction de chacune.

Sarah, la fille de sa compagne, a trouvé plus ancien: le bouton d'une veste. Celui d'un soldat romain ou celtique? Tout ce qui paraît présenter un intérêt historique est répertorié et placé dans un sachet. Destination: le Service archéologique bernois.

Poursuivi en justice après la découverte d'une main d'or qu'il a remis au Service archéologique bernois, Massimo Beck insiste sur la dépollution des champs: «Les pilleurs sont ailleurs! Nous, nous intervenons à la surface, à une profondeur qui ne dépasse pas 30 centimètres», explique-t-il.

Gentianes et chardons

Des gentianes, des chardons, des fourmilières, des orchidées: à Montoz, la nature est préservée dans sa diversité autour de la bergerie de la bourgeoisie. Mais entre les militaires, les chasseurs et les promeneurs, il y a du plomb, du fer, de l'acier et de l'alu partout.

On trouve même des capsules de café usagées: par quelle magie? Les détectoristes en ont parlé samedi à midi, devant un saucisse-spätzli: «Ca remonte peut-être à la fête du 1er août?», suggère un convive sans y croire, sachant qu'autour d'un feu de camp, on trouve plutôt des canettes de bière.

Tout au fumier

Les paysans d'autrefois ne sont pas non plus irréprochables: «Ils jetaient tout au fumier destiné à l'épandage», dit un détectoriste. «Les paysans-horlogers jetaient même au fumier les rouages ratés», confirme l'autre. Leur constat? Quand les agriculteurs brûlaient des planches dans les champs, les clous restaient dans le pré.

«Avec la sécheresse, l'érosion fait remonter ce métal rouillé à la surface», constate David Burkhalter. Dans son pré, un chercheur peste: «Il n'y a que des petits ferreux!». Qu'importe: entre un «tut-tut» et un «bip-bip», selon le métal détecté et l' accent du chercheur, les bénévoles ont peut-être sauvé du bétail ce week-end.