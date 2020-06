Donner des bons pour des produits du terroir valaisans aux touristes qui s'aventurent dans le Vieux Pays. C'est l'idée du Conseil d'Etat qui a décidé d'injecter 16 millions de francs dans ce projet qui court sur toute l'année 2020.

Destinée aux hôtes du Valais pour favoriser la consommation de produits du terroir et allonger la durée des séjours, cette offre permettra de soutenir directement les producteurs valaisans et les prestataires touristiques touchés par le Covid-19, explique mercredi le département de l’économie et de la formation à l'origine de la proposition dans un communiqué.

Trois offres principales

La démarche étatique s’articule autour de trois offres principales. La première vise les propriétaires de résidences secondaires afin de «les remercier de leur contribution au respect des exigences sanitaires durant la phase aigüe de la pandémie». Ils recevront ainsi un bon d’achat de 50 francs pour du fromage et un bon de 40 francs pour du vin, tous deux valaisans, bien sûr.

La deuxième offre est destinée aux visiteurs des caves ouvertes qui se dérouleront du 28 au 30 août prochain. Ceux-ci recevront, pour une commande d’au moins douze bouteilles de vin, un bon pour une journée de ski auprès des remontées mécaniques participantes.

Enfin, la troisième action remerciera les touristes ayant réservé au moins deux nuits consécutives dans un établissement hôtelier entre le 15 juillet et le 15 décembre 2020. Eux recevront un bon de 100 francs à faire valoir auprès des commerces et prestataires valaisans partenaires qui auront décidé de participer à cette action.

Les détails de la mise en oeuvre de cette offre promotionnelle doivent encore être réglés. (ATS/Le Matin)