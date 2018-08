Le raz-de-marée, qui lui a coûté la vice-présidence du Parti démocrate-chrétien suisse et son fauteuil de conseiller national. Le même raz-de-marée, qui a bien failli exploser son couple et sa famille, trouve son point d'orgue dans la renonciation et l'acceptation. Yannick Buttet, 41 ans, ne fera pas opposition à l'ordonnance pénale qui le condamne. «J'ai fait le choix de ma famille», indique très brièvement le président de la commune de Collombey-Muraz (VS), soupçonné d'avoir harcelé son ancienne amante.

Reconnu coupable de contrainte (ndlr. pour le stalking par message) à l'encontre de son ex-maîtresse – une collègue de parti – et d'appropriation illégitime (ndlr. il ne lui a pas rendu la clé de chez elle ), le défenseur des valeurs familiales traditionnelles a écopé de 30 jours -amende à 220 francs avec sursis pendant deux ans et d'une amende de 1320 francs. Il avait jusqu'à aujourd'hui pour faire opposition à cette ordonnance, signée le 14 août par le procureur général adjoint, Jean-Pierre Greter. Dès sa condamnation connue, il avait dit sa déception et ne pas partager l'interprétation du Parquet. Son avis n'a pas changé.

Il renonce pour sa famille

Yannick Buttet passera, pourtant, outre. Il renonce à faire appel de sa condamnation. Il veut, par-dessus tout, protéger les siens de tout nouveau battage médiatique et juridique (ndlr. audience publique au tribunal en cas d'opposition) autour de sa vie privée, devenue, par analogie, l'affaire Weinstein helvétique. Celle-là même qui l'a contraint à quitter Berne et la vice-présidence du PDC, ainsi qu'à faire acte de contrition. Le politicien, même s'il n'est pas en accord avec la décision de la justice valaisanne, a décidé de mettre un terme définitif à cette tranche de vie et de garder son énergie pour reconstruire le socle familial.

Laetitia et Yannick Buttet veulent tourner définitivement la page de ce qui, après les avoir séparés, les a rendus plus forts. Et préserver aussi leur fille de 12 ans et leur fils de bientôt 11 ans. © Darrin Vanselow

Le 15 août, lematin.ch révélait le verdict du Ministère public valaisan et publiait une interview confession du démocrate-chrétien, aux côtés de son épouse Laetitia. Un long mea culpa où il assumait largement avoir fauté et s'excusait encore de ses écarts de conduite, liés à sa surconsommation d'alcool, due elle-même à ses problèmes de couple et à sa relation extraconjugale. Promis, à l'époque, à un bel avenir politique, Yannick Buttet avait mal géré la rupture d'avec son ex-amante, initiée par lui en septembre 2016 au moment où l'ancien président du parti, Christophe Darbellay (PDC/VS), actuel conseiller d'Etat, annonçait être le père d'un enfant, conçu hors mariage.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2017, il se faisait attraper à Sierre au bas de l'immeuble de sa conquête qu'il avait quittée de longs mois plus tôt. Celle-ci avait déposé plainte pénale contre lui. L'info avait fuité et déclenché le tsunami que l'on sait. Son ancienne maîtresse l'accusait d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, de menaces et d'injure. Le procureur a refusé de poursuivre Yannick Buttet pour ces trois infractions. Il y a aussi eu de nombreux gestes déplacés et des comportements totalement inadéquats à Berne. Des femmes parlementaires ont raconté ses dérapages lors de la révélation de «l'affaire Buttet» par «Le Temps», des journalistes aussi, toutes sous le couvert de l'anonymat, sauf Céline Amaudruz (UDC/GE), qui finira par s'identifier. Aucune n'avait porté plainte.

evelyne.emeri@lematin.ch

(Le Matin)