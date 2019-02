En fin de semaine dernière un grand-duc mort a été retrouvé suspendu à un pylône ferroviaire à Saint-Léonard, en Valais, explique «Le Nouvelliste» ce mardi. Une triste nouvelle pour un rapace en danger de disparition. «Le hibou grand-duc est un rapace nocturne rarissime en Valais. Alors que l’espèce était quasi éteinte dans les années 1960-70, on compte actuellement une dizaine de couples nicheurs dans le canton», explique Fauna.vs (Société Valaisanne de Biologie de la Faune) dans un communiqué.

Après 22 ans d’absence, un couple de grands-ducs s’était récemment réinstallé dans la région de Saint-Léonard, lit-on. C’est le mâle qui a trouvé la mort. Fauna.vs pointe «le réseau meurtrier des CFF».

Seulement treize pylônes dangereux

Selon Fauna.vs, l’électrocution est la première cause de mortalité chez les grands-ducs. Et d’anciens pylônes des CFF seraient particulièrement dangereux. Ceux-là ont une structure en «V» à leur sommet. Si un grand rapace se pose sur ce «V» et que son aile touche la ligne électrique, il est foudroyé. C’est ce qui serait arrivé au grand-duc. «Avec cette tension, il a été grillé instantanément», explique dans «Le Nouvelliste» Raphaël Arlettaz, professeur en biologie de la conservation à l’Université de Berne et membre du comité de Fauna.vs.

Sur les centaines de pylônes qu’on dénombre sur la ligne CFF entre Sierre et Sion, seuls treize sont des anciens, problématiques, selon Fauna.vs. «Toutes ces structures potentiellement fatales pour les grands rapaces sont situées aux alentours de la gare CFF de Saint-Léonard», détaille le communiqué.

Une pétition envisagée

L’association demande donc l’assainissement de ces pylônes dans les plus brefs délais. Et dit envisager lancer une pétition «pour que des mesures d’assainissement de l’ensemble du réseau électrique cantonal se poursuivent à un rythme plus soutenu que jusqu’ici, tant au sein du réseau CFF qu’au sein des réseaux des autres distributeurs.» (Le Matin)