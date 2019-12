Ce n’est pas une première mais le cas est pour le moins inhabituel: en Valais, un lynx affamé a récemment attaqué un chien et tenté de s’en saisir, relate «Le Nouvelliste».

La scène a eu lieu au Guercet, à Martigny, en lisière de forêt. Une habitante promenait son chien, dont la race n’est pas spécifiée, lorsqu’un jeune lynx s’est attaqué à son toutou. Sans succès: la Martigneraine a «rapidement réagi et neutralisé l’animal sauvage», écrit le quotidien valaisan. Le lynx a manifestement été immobilisé et le garde-chasse a été alerté.

En principe, le lynx fuit l’homme

«Il s’agissait d’un jeune lynx d’à peine 4,2 kilos, aussi maigre qu’affamé, qui a pris le chien pour une proie et a tenté de s’en saisir. En principe, le lynx fuit l’homme mais lorsqu’il est poussé par la faim, il ne le craint plus et peut facilement s’approcher des habitations pour trouver de quoi se nourrir, comme des poules ou des lapins», explique Yvon Crettenand, biologiste auprès du Service valaisan de la chasse.

Ce spécialiste souligne dans «Le Nouvelliste» qu’il faudrait éviter d’attraper soi-même un animal sauvage. Récupéré par le garde-faune local, le jeune lynx a passé une nuit au zoo des Marécottes pour recevoir des soins. Puis a été mené au Tierpark de Goldau (SZ). Très affaibli, il est décédé.

R.M.