Il a trois semaines en Valais, un père de famille a été acquitté par un tribunal à Sierre. Il contestait une amende pour voies de fait de 200 francs après avoir giflé sa fille aînée de 13 ans à diverses occasions. Dans son cas, la juge a retenu à sa décharge que ses actes avaient été rares et non répétitifs et ne justifiaient pas une sanction.

Aujourd'hui, toujours en Valais, «Le Nouvelliste» relate qu'un père de famille de la région de Martigny a été condamné pour avoir donné des gifles et des fessées à ses deux enfants «au rythme d'environ une fois par mois, de janvier à septembre.» Le parent indélicat a écopé de 400 francs d'amende.

Des voies de fait

Dans les deux cas, les juges ont appliqué l'article 126 du droit pénal sur les voies de fait: «Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises.»

Dans le cas de Sierre, le Ministère public a été désavoué. Il estimait que le père avait été trop loin... Il avait cependant concédé que «de légères sanctions corporelles pour répondre à un comportement inadapté de l’enfant et dans un but strictement éducatif, peuvent être tolérées, si elles demeurent exceptionnelles».

Aucune vertu éducative

C'est bien là que réside une zone de malentendus, où peuvent se glisser deux poids et deux mesures. Prétendre que de «légères sanctions corporelles» sont tolérées «dans un but strictement éducatif» ouvre la voie à des interprétations parentales qui peuvent mal tourner. Ainsi le père de Martigny, n'a-t-il pas eu le sentiment qu'il agissait dans un but éducatif pour répondre au «comportement inadapté» de ses enfants ? Beaucoup de pays ont ainsi adopté une tolérance zéro quant aux vertus éducatives d'une «sanction corporelle» sur les enfants. Et c'est très bien ainsi.

Une seule exception

En réalité, en 2019, dans un monde idéal, les parents ne devraient plus frapper leurs enfants pour les éduquer, les punir ou les «dresser», comme on disait naguère en Valais. Il peut arriver que dans des circonstances de tension, un geste d'agacement, voire de colère, échappe à un parent. Lorsque cela arrive, le mal est fait. Se pose la question de savoir comment rabibocher les protagonistes ou comment gérer les conséquences de ce geste dans le cadre familial. Et là, des excuses et le pardon valent mieux que toutes les amendes du monde.

(Le Matin)