Le Ministère public cantonal pour les tâches spéciales et la police cantonale bernoise ont mis au jour, après plusieurs années d'enquêtes d'envergure en collaboration avec le Ministère public de la Confédération et la Police judiciaire fédérale, un vaste trafic de cocaïne organisé depuis la Hollande jusqu'en Suisse. Sept hommes ont été mis en accusation.

Dans l'ensemble, il est reproché aux accusés d'avoir joué plusieurs rôles dans l'organisation, le transport et la distribution dans le trafic de cocaïne. Ils sont également accusés d'avoir introduit en Suisse plus de 110 kilogrammes de cocaïne, dans la période allant d'août 2014 à juillet 2015, depuis la Hollande. Les drogues ont été entreposées dans des dépôts dans le canton de Berne, mais également dans la région de Bâle, Vevey et Lausanne avant d'être distribuées plus loin.

Parmi les sept accusés, cinq hommes sont originaires du Nigéria et deux du Congo. Ils sont âgés entre 33 et 58 ans. Ils font l'objet d'accusations pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, blanchiment d'argent ainsi que pour d'autres délits.