Le canton de Vaud a lancé lundi sa deuxième campagne de recrutement des curateurs volontaires. Elle vise à répondre aux besoins estimés à quelque 600 nouveaux curateurs par an.

Dépliants, affiches, annonces, internet : la campagne sera largement diffusée et également relayée par les associations et partenaires régionaux. La première expérience en 2017 s'était révélée très positive, suscitant l'intérêt de plus de 2000 personnes, rappelle le canton dans son communiqué publié lundi.

Malgré ce succès, les besoins futurs sont évalués à quelque 600 nouveaux curateurs par an pour que le dispositif fonctionne à satisfaction. Il s'agit, en effet, de réunir une diversité de profils qui permettent de répondre aux souhaits des curateurs, mais aussi aux besoins de la personne sous curatelle.

Formulaire ou téléphone

Le dispositif mis en place prévoit que les personnes intéressées s'annoncent soit via un formulaire simple d'accès sur le site www.vd.ch/curatelles ou par téléphone au 0800 628 700. Dix agences d'assurances sociales réparties dans le canton se chargent ensuite de contacter et de recevoir en entretien les candidats qui se seront annoncés.

Pour rappel, la Réforme vaudoise de la curatelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, a mis fin à la curatelle imposée. Ce changement répondait à une attente de la population et à une volonté du Conseil d?Etat de miser sur les solidarités. La fonction de curateur a été revalorisée, l'indemnité minimale passant de 1200 à 1800 francs par an et par mandat. (ats/nxp)