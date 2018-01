L'enquête avance au sujet de la famille américano-suisse retrouvée morte à son domicile dans l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis en novembre. Selon de nouveaux mandats de perquisition, le couple, qui avait récemment quitté la Suisse avec deux enfants, aurait planifié conjointement le meurtre-suicide de la famille.

Les enquêteurs ont trouvé des messages entre les époux mentionnant notamment «quand ce tragique accident aurait lieu», selon les documents présentés par la police à la justice. La femme de 42 ans, Vaudoise selon une information de 20 minutes, aurait été atteinte d'un cancer des ovaires et des proches de la famille ont déclaré à la police qu'elle souffrait de dépression.

Il a aussi tué le chien

Son mari américain, âgé de 45 ans, était violent et pourrait avoir souffert d'une maladie mentale non diagnostiquée, selon la police qui n'a pas donné plus de précisions. Cette famille de quatre, dont une adolescente de 16 ans et un jeune garçon âgé de 5 ans, avait été retrouvée morte en novembre dans sa maison à Mapleton, dans l'Utah, après que le père, de nationalité américaine, ait obtenu un emploi dans cet Etat de l'ouest des Etats-Unis. La famille habitait précédemment en Suisse.

Le père a tiré sur les trois membres de sa famille avant de se suicider avec une arme différente, selon la police. Il a également tué leur chien. (ats/nxp)