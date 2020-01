Un quart des employés en arrêt maladie, deux démissions, échanges de courriers assassins et intervention d'un syndicat et même d'un conseiller d'Etat: la crise qui pourrit la vie de la société qui possède et exploite la Vaudoise aréna n'est pas anodine. Révélée par «Le Temps», celle-ci devrait déboucher sur la tenue d'un audit externe.

Entre les employés et la direction, rien ne va plus. Les premiers dénoncent des conditions de travail insupportables en 2019, avec la pression entourant les délais et les coûts de construction du nouvel écrin de glace, inauguré en septembre. Les heures supplémentaires deviennent la règle. Au printemps dernier, la nomination d'un nouveau directeur n'a rien arrangé. Ce dernier est jugé autoritaire et méprisant. Résultat: une moitié de la vingtaine de salariés réclament par écrit sa tête et celle du président du conseil d'administration auprès du Service de l'emploi du canton, qui a jugé les éléments «sérieux». La séance de crise qui a suivi ce courrier n'a fait qu'envenimer les choses.

Le Chef du Département de l'Economie Philippe Leuba a proposé à la société de procéder à un audit RH externe. Cette proposition devrait être acceptée prochainement. Le syndicat UNIA a été saisi du dossier. Son analyse est en cours. Contacté par nos confrères, le président de la société Jean-Jacques Schilt réfute toute attitude autoritaire de son directeur mais admet qu'en 2019, ses collaborateurs ont eu une période «difficile à vivre», mais que tout allait être réglé. En mai prochain, la Vaudoise aréna doit accueillir avec Zurich le championnat du monde de hockey sur glace.

FRB