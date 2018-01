Environ un conducteur de vélo électrique sur trois a déjà été victime d'un accident. Ils sont un sur six à avoir chuté dans le trafic, le plus souvent après avoir glissé, selon une étude du Bureau de prévention des accidents (bpa).

Sur les plus de 4000 conducteurs de vélo électrique interrogés, 17% ont été impliqués dans un accident individuel, 8% dans une collision, écrit jeudi le bpa dans un communiqué. Et l'instance de prévention de préciser que trois quarts des accidents individuels sont bénins.

C'est sur ce type d'accidents et leur déroulement que le bpa s'est concentré dans son étude. Il en ressort que la glissade, sur une plaque de verglas ou sur un sol mouillé, est la principale cause des accidents individuels. Viennent ensuite le passage d'un obstacle, en particulier la bordure d'un trottoir, puis une roue prise dans le rail de tram ou qui glisse sur la voie ferrée.

Des ventes en augmentation

L'âge des cyclistes ne joue un rôle prépondérant, note le bpa. La fréquence d'utilisation a, en revanche, un impact. Les personnes qui circulent souvent à vélo électrique sont plus exposées de même que celles qui roulent également en hiver. Les hommes et les individus qui utilisent ce moyen de transport pour aller au travail ou à l'école présentent aussi un risque plus élevé.

Les cyclistes interrogés se sentent «relativement en sécurité» sur les routes suisses. Le bpa ainsi que les sondés estiment toutefois que diverses mesures, telles qu'un aménagement des infrastructures routières cyclistes ou des campagnes de prévention, permettraient de prévenir les accidents.

Entre 2011 et 2016, le nombre de dommages corporels subis par les utilisateurs de vélos électriques en Suisse a plus que triplé, une évolution qui reflète la hausse de ce type de véhicules dans le trafic, écrit le bpa. Rien qu'en 2016, plus de 75'500 exemplaires ont été vendus. (ats/nxp)