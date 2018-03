«Heureusement que notre jeune cavalière portait une bombe et une protection dorsale, sinon cet accident aurait pu être dramatique», lâche Laurent Fasel, propriétaire du Manège de Granges (VS). Mercredi après-midi, une jeune ado de 12 ans a chuté de son poney pour s’écraser lourdement sur le bitume de la route goudronnée, large de 2,50 m, longeant le Rhône entre Sion et Sierre. Un groupe de trois cyclistes, composé de deux hommes et d’une femme, âgés de 40 à 50 ans, est à l’origine de l’accident.

«Ils arrivaient derrière notre monitrice et le groupe de six enfants à poney qu’elle chapeautait. Ils ont certes freiné mais, lorsque celle-ci leur a demandé clairement d’attendre avant de les dépasser que ses protégés se mettent en file indienne, ils les ont doublés tout de même en empruntant une bande herbeuse.»

Résultat: les vibrations provoquées ainsi par les cyclistes ont effrayé l’un des poneys, qui s’est brusquement écarté, projetant sa cavalière au sol. «La femme du groupe de cyclistes s’est brièvement arrêtée à distance, puis, jugeant probablement la situation sans gravité, est repartie, raconte Laurent Fasel. Ses acolytes, eux, ont poursuivi leur route comme si de rien n’était.»

Rendu public sur Facebook par la compagne de Laurent Fasel, l’incident a mis au jour, en des termes parfois fleuris, la «guéguerre» larvée opposant les cyclistes aux autres usagers de cette route fermée à la circulation motorisée. Les seconds reprochant en gros aux premiers de se prendre pour les rois de la route et de l’emprunter comme s’ils visaient une imaginaire victoire d’étape sur le Tour de France. Et ceux-ci se plaignant du danger potentiellement létal représenté par les crottins jalonnant parfois le trajet des chevaux. «Il n’y a pas plus d’imbéciles chez les cyclistes que partout ailleurs, relève de son côté Joakim Faiss, mais évitons de tous nous stigmatiser sur la base de ce regrettable incident!» Et ce cyclophile passionné, rédacteur en chef du magazine Vélo Romand, d’encourager ses camarades à «être plutôt trop prudents que pas assez, quitte à perdre 30 secondes au passage».

Invitation de réconciliation

À sa décharge, notons qu’un autre cycliste s’est arrêté près de la fillette blessée pour s’enquérir de son état. Cette dernière souffrait du dos et, par mesure de précaution, elle a été conduite à l’hôpital en ambulance. Au final, elle en est quitte pour une simple contusion. Laurent Fasel a choisi de ne pas porter plainte. «Je préfère de loin profiter de cet incident, restant exceptionnel, pour inviter cyclistes et cavaliers à se connaître et à se respecter davantage», conclut le Valaisan de 43 ans. Lequel convie ainsi les amoureux de la petite reine à venir assister au grand concours hippique qu’il mettra sur pied à la fin du mois… (Le Matin)