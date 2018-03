Les CFF et Skyguide devront réduire l'enveloppe de rémunération de leurs dirigeants pour l'exercice 2020. Le Conseil fédéral s'est pour la première fois prononcé mercredi sur les propositions des conseils d'administration concernant les plafonds de rémunération à l'intention des assemblées générales.

Le gouvernement a approuvé les montants maximaux globaux prévus pour le conseil d'administration, sa présidence et à la direction pour 2019. Les plafonds correspondent au niveau de rémunération de 2016. Mais selon le gouvernement, une plus grande retenue et un rôle de modèle sont nécessaires dans l'évolution des salaires des cadres d'entreprises liées à la Confédération.

Le gouvernement attend donc des conseils d'administration des CFF et de Skyguide qu'ils revoient à la baisse le plafond pour la direction en 2020. La rémunération de la direction pour l'an prochain devrait déjà être inférieure au plafond approuvé par l'assemblée générale en 2018.

Les entreprises fédérales ont globalement rempli les mandats du Conseil fédéral l'an dernier. Mais l'assainissement de CFF Cargo reste un défi. La division a réalisé une perte de 239 millions de francs. Cela impliquera un programme d'assainissement avec une révision des points de desserte dans le trafic par wagons complets et des suppressions d'emplois.

Les prestations fournies par les CFF dans le trafic voyageurs, le secteur immobilier et celui de l'infrastructure ont en revanche été bonnes. Un bénéfice de 186 millions de francs a été réalisé dans le trafic voyageurs. Le secteur Infrastructure réseau a dégagé 53 millions de bénéfice.

En raison d'investissements toujours élevés, la situation financière des CFF reste critique malgré une amélioration du bénéfice du groupe à 399 millions et la réduction de l'endettement net productif d'intérêts à 6 fois l'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements). Le Conseil fédéral attend des CFF que l'endettement net productif d'intérêts se limite à 6,5 fois l'EBITDA.

Concurrence pour Swisscom

Dans un marché des télécommunications de plus en plus saturé et soumis à une guerre des prix, Swisscom a vu son chiffre d'affaires reculer. En Suisse, l'entreprise a investi 1,7 milliard dans la modernisation de l'infrastructure de réseau. A la fin de l'année, 3,9 millions de logements et de commerces étaient raccordés au très haut débit (> 50 Mbit/s), soit 400'000 de plus qu'en 2016.

Le cours de l'action a crû de 13,7%, ce qui a augmenté la capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards. Le vol de données de 800'000 clients a montré que des efforts inlassables sont nécessaires pour maintenir et accroître la sécurité de l'information.

Peu de retards dus à Skyguide

En 2017, Skyguide a pleinement assumé son mandat. La sécurité du trafic aérien a été garantie à tout moment. Les retards imputables à Skyguide étaient peu importants en comparaison internationale et ont continué de diminuer malgré la croissance du trafic.

En raison d'une provision de 53 millions en faveur de la caisse de pensions Skycare, les comptes annuels ont bouclé sur un déficit de 34,3 millions. Fin 2017, les partenaires sociaux n'avaient toujours pas réussi à renouveler la convention collective de travail pour les contrôleurs aériens. Les négociations se poursuivent.

Compte tenu des enquêtes en cours sur les irrégularités au sein de CarPostal, le conseil d'administration de La Poste n'a pas encore soumis de propositions à l'assemblée générale. Il a été décidé d'attendre les résultats des enquêtes externes. Dans ce contexte, le Conseil fédéral se prononcera ultérieurement sur l'évaluation des objectifs pour 2017. (ats/nxp)