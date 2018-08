La foule massée aux abords de la Place du marché de Vevey (VD) a attendu en vain, hier soir à 22h30. Alors que, quelques kilomètres plus loin, le spectacle proposé à Montreux était partiellement visible, aucune fusée n'est partie au large des quais veveysans. Au fur et à mesure des minutes, les commentaires fusaient. «Il paraît que c'est annulé. Moi, je rentre», disait une veveysanne. Certains ironisaient déjà sur l'argent public dépensé «pour rien», tandis que d'autres y croyaient encore.

Mais alors que les milliers de personnes patientaient, la coordinatrice de la manifestation sillonnait les quais à vélo, mégaphone à la main, pour informer les badauds que la tempête avait provoqué l'annulation du feu d'artifice.

Facebook s'enflamme

C'est sur la page Facebook officielle de Vevey que l'annonce a été faite en premier, vers 22h: «La décision vient d'être prise par le capitaine de la barge qui se trouve dans l'incapacité d'assurer sa mission. L'embarcation a en effet subi des dégâts d'eau qui ont endommagé les feux, et une amarre du bateau qui la tractait a même cédé sous l'effet des fortes vagues. Nous sommes sincèrement désolés de cet imprévu.»

Et si, sur les quais, l'ambiance est restée bon enfant malgré l'annulation, la communication sur Facebook a offert une tribune aux déçus. «Super, dire à 22h que c'est annulé, chapeau! Impossible d'aller ailleurs en voir d'autre, merci!» s'agace un internaute. «La décision a été prise par le capitaine à 21h40, confirmée à 21h50 et publiée cinq minutes plus tard sur cette page», se défend la commune.

«Ça se passe comment au niveau des fonds investis, nos impôts, dans ce cas?» s'interroge un autre. «Les conséquences de l'annulation seront bien sûr étudiées en fonction des divers facteurs ayant provoqué cette décision», avance le service de communication.

