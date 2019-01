La ville de Vevey (VD) fait partie de la fameuse liste annuelle des 52 destinations incontournables du New York Times. Le grand quotidien américain a publié mercredi ses choix pour l'année 2019. L'Office du Tourisme du Canton de Vaud se félicite de cette distinction.

Vevey, Switzerland in the NYT 52 Places to Go in 2019 https://t.co/phcNo2YTVy — Laurent Widmer (@laurent_widmer) 9 janvier 2019

«Nous sommes fiers de cette reconnaissance dans le New York Times, la deuxième dans un intervalle de trois ans. Cette sélection propulse la région au rang des meilleures destinations au monde», a réagi dans un communiqué Andreas Banholzer, directeur de l'Office du Tourisme du Canton de Vaud (OTV).

Vevey est la seule destination suisse dans cette sélection «52 Places to Go in 2019». Dans l'édition en ligne du «NYT», la ville figure en 49e position de cette liste, qui n'est pas un classement à proprement parler.

La Fête des Vignerons, son caractère unique, sa célébration une seule une fois par génération, son ancrage dans l'histoire et la tradition viticole de la région, de même que les vignes de Lavaux classées à l'Unesco, ont visiblement convaincu la rédaction du journal de la côte Est. (ats/Le Matin)