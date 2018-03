«Ce n’est pas dans ma nature de vouloir me soustraire à mes responsabilités. Mais, quand on se sent injustement puni, on peut mentir un peu…» Pendant sa demi-heure d’interrogatoire, c’est debout et sans quitter sa veste qu’Alain* a répondu aux questions du juge Grégoire Bovet, hier au Tribunal fribourgeois de la Glâne. Un chauffard qui a eu le mérite de jouer cartes sur table. «Je me suis dit: j’essaie. Si ça passe, ça passe…» a poursuivi cet ingénieur automaticien.

Son excès de vitesse remonte à cinq mois. Il était un peu plus de 22 h en cette nuit claire d’octobre lorsque ce père de famille et sa compagne, tous deux quinquagénaires, reprenaient la route après avoir mangé dans un restaurant de Villaz-Saint-Pierre, près de Romont. Après 1,5 km au volant de sa voiture de fonction, le long d’un tronçon rectiligne de 600 m, l’automobiliste distingue un flash dans son rétroviseur. Coupé net dans son accélération, il poursuivra sa route jusqu’à la prochaine intersection, 700 m plus loin. Alain veut en avoir le cœur net: il fait demi-tour.

Seulement voilà: alors qu’il parvient à hauteur du radar mobile, une nouvelle lumière illumine furtivement l’obscurité. Cette fois, le Fribourgeois avait pourtant scrupuleusement suivi la limitation de 80 km/h. Soulagé, il imagine que l’appareil sur trépied est simplement en train d’être testé par les policiers postés un peu plus haut…

Un an de retrait de permis

Quelques jours plus tard, la demande d’identification du conducteur parvient à son domicile. «Je me suis effondré», a témoigné le chauffard, flashé à 120 km/h. Car le quinquagénaire était en période de sursis administratif, en raison de ses deux antécédents de gravité moyenne commis au cours des cinq dernières années. Conséquence: en plus d’une condamnation pour violation grave de la circulation routière, Alain savait que son permis allait lui être retiré pour une durée d’une année, en lieu et place de trois mois. «De manière totalement arbitraire», fulmine alors le technicien, qui s’attend à perdre son emploi. Le Fribourgeois propose alors à son amie, qui conduit moins, de se dénoncer à sa place: marché conclu. Convoqué par la police cantonale pour s’expliquer au sujet de la deuxième photo prise par les opérateurs radar, le chauffard expliquera avoir repris le volant qu’au moment du demi-tour. Sauf que, dans leur rapport, les agents sont formels: la Skoda Octavia blanche, seule voiture du secteur, feux de route allumés, était visible depuis leur position et n’a pas marqué de temps d’arrêt.

«Via sicura nous pousse à en arriver là», a-t-il poursuivi hier face au juge Bovet. Qui a validé la condamnation prononcée par le ministère public. Au total, le couple écope d’une peine pécuniaire de 15 600 fr. avec sursis, ainsi que d’une amende immédiate de 3419 fr. (frais de justice inclus). Pour entrave à l’action pénale.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)