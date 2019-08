Le prix de la viande est 2,3 fois plus élevé en Suisse qu'au sein de l'Union européenne (UE). L'Islande et la Norvège suivent loin derrière l'îlot de cherté helvétique, avec des prix respectivement 1,65 et 1,55 fois plus élevés que sur le reste du territoire européen.

Selon les derniers chiffres d'Eurostat, l'alimentation dans son ensemble coûte plus cher en Suisse, mais l'écart est plus marqué pour la viande. Les denrées alimentaires en général sont 1,64 fois plus onéreuses en Suisse comparé à la moyenne de l'UE. Cette différence correspond toutefois à peu près au pouvoir d'achat plus élevé en Suisse.

Planning a BBQ ? How do meat prices compare across the EU ? ????????



?? For more information: https://t.co/BU3o6pGGjb pic.twitter.com/YefrLvEViF — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 27, 2019

Seuls le lait, le fromage et les œufs affichent des prix relativement similaires en Suisse, où ils coûtent 1,35 fois le prix européen. L'alcool est 1,17 fois plus cher pour les Suisses, tandis que le tabac est 1,21 fois plus onéreux.

Fortes disparités européennes

Si l'on fixe le prix moyen de l'alimentation dans l'UE à 100 points, les Autrichiens paient leur viande 146 points . C'est nettement moins cher pour les Roumains et les Polonais (63 points).

Les Suisses mangent en moyenne 52 kilogrammes de viande par année. C'est deux fois moins que leurs voisins autrichiens, qui en engloutissement 100 kg, selon le portail statistique statista.com. La moyenne de l'UE est de 65 kilos. (ats/nxp)