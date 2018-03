À Morgins (VS), il y a un an, c’était la crise. Les villageois apprenaient avec stupeur que «leurs» remontées mécaniques étaient au bord du gouffre. Arrêt prématuré des installations, suivi d’une période d’incertitude alimentée par une communication maladroite des autorités: «TéléMorgins a besoin de trouver 2 millions pour ouvrir à nouveau l’hiver prochain».

Une année plus tard, c’est loin d’être gagné: une partie seulement du financement a été récoltée. Les remontées mécaniques sont toujours en sursis, malgré un hiver marqué par un enneigement idéal. Force est de constater que la concurrence avec le Magic Pass est rude.

Mais l’optimisme reste de rigueur, nourri notamment par la création d’une nouvelle entité sur laquelle ont planché, main dans la main depuis juin 2016, acteurs touristiques et autorités communales de Troistorrents, Champéry et du Val-d'Illiez. Objectif de la démarche: élaborer une stratégie sur la base d’une vision globale. Pour David Michellod, directeur de Région Dents-du-Midi SA, il est essentiel d’améliorer le positionnement de cette entité touristique inédite. «Il faut fédérer, créer des expériences qui apportent de la valeur ajoutée pour l’économie régionale. Les signaux actuels sont positifs, avec déjà 40 prestataires convaincus», souligne-t-il.

La campagne de promotion s’articule autour de sept thématiques chères à la région: sports d’hiver, aventure, nature, traditions, détente, bike et randonnées. «On veut casser ces barrières de villages, cet esprit de clocher, et communiquer sur les expériences à vivre», précise David Michellod. La région s’appuiera également sur des ambassadeurs comme Laurent De Martin, star des pistes et des réseaux sociaux, pour ne citer que lui.

Mais quid de l’avenir du ski dans ce coin du Chablais valaisan? Passera-t-il par une adhésion au Magic Pass? «Nous ne connaissons pas l’état financier de la société Portes du Soleil Suisse SA et n’avons aucune influence sur sa gestion, confesse David Michellod. On fait le maximum pour travailler en symbiose. Nous ne sommes qu’au début d’un mandat de communication et de marketing avec elle, mais – au final – c’est elle qui décidera de la direction à prendre et de l’opportunité ou non de rejoindre le Magic Pass.» (Le Matin)