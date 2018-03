«Vous êtes entendu comme prévenu; vous avez donc le droit de refuser de collaborer: acceptez-vous de répondre à mes questions?» Juge au Tribunal de la Gruyère, Frédérique Bütikofer Repond a rappelé ses droits à Cédric* selon la formule consacrée mardi après-midi. Sauf que ce Fribourgeois de 39 ans n’était pas jugé pour homicide, viol, escroquerie ou infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Mais pour «ne pas avoir placé ou placé de manière peu visible le ticket de stationnement sur le véhicule». Une simple contravention de 40 francs, infligée un après-midi de juin 2015 par une contractuelle de la ville de Bulle. Assortie de 75 francs de frais supplémentaires, justifiés par la décision de non-entrée en matière prononcée par l’exécutif communal.

La camionnette Mercedes Vito de cet amateur de motocross était garée rue de la Sionge, sur l’une des places de parc disposées des deux côtés de la chaussée. Du côté droit de cette route à sens unique. Si bien que l’agente, qui a contrôlé uniquement les récépissés d’horodateur placés «côté trottoir», n’avait pas vu celui que le trentenaire avait disposé sur la gauche de son tableau de bord, derrière son volant. D’autant que la policière était «de petite taille» face à un véhicule utilitaire surélevé, témoignait Cédric dans notre édition du 13 mars, tout en dénonçant «un excès de zèle et de crapulerie».

«Je ne me suis pas opposé à cette amende en raison de son montant, mais de la manière dont elle m’a été infligée, a déclaré l’automobiliste face à sa juge. Et je ne suis pas le seul à en avoir fait les frais, en particulier à Bulle. Des amis me l’ont fait savoir notamment via Facebook, mais ont accepté leurs contraventions car ils n’avaient pas de temps à perdre avec ça.» Le trentenaire explique avoir dû se plaindre auprès de la police communale à deux reprises entre 2009 et 2011 pour annuler des amendes glissées derrière son essuie-glace alors qu’il était au bénéfice d’un macaron de stationnement. «Ça en dit long sur leurs capacités visuelles…, a-t-il commenté. Je trouve cela abusif: je suis certain qu’une personne âgée qui se trouverait dans la même situation n’oserait pas s’opposer et paierait la contravention.»

Amende «mise à néant»

Verdict de la juge Bütikofer Repond: la douloureuse est formellement «mise à néant». «Constatant qu’un ticket visible et valable a été apposé sur le véhicule, je prononce votre acquittement», a décrété la magistrate, avant d’allouer à Cédric une indemnité de 40 francs à titre de défraiement pour les frais inhérents à l’exercice de ses droits (envois de courriers en recommandé et l’essence pour son aller-retour au tribunal). Un jugement qui pourrait en inspirer plus d’un. Pour autant que le Ministère public fribourgeois n’y voie rien à redire.

*Prénom d'emprunt (Le Matin)