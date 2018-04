L'an dernier, quelque 167 accidents graves se sont produits dans les transports publics et ont fait 30 morts, 150 blessés graves et causé des dégâts matériels importants. S’y ajoutent plusieurs centaines d’accidents avec des blessés légers ou des dommages de peu d’importance. Raison pour laquelle l’Office fédéral des transports (OFT), les CFF et le Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) lancent une campagne sur la sécurité dans les transports publics.

Il s'agit du second chiffre le plus bas depuis que l'OFT diffuse ce document, soit en onze ans. Le nombre d'accidents graves n'a été inférieur qu'en 2016 (156). Le rail arrive en tête avec 82 accidents, devant les bus (42), trams (35), téléphériques (4), trains à crémaillère (2), bateaux (1) et funiculaires (1). En revanche, le nombre de blessés graves a passablement augmenté en une année, de 97 à 135. Ce chiffre se portait à 124 en 2015 et 149 en 2014.

Mais bon nombre de drames auraient pu être évités. La plupart des décès étaient en effet des personnes qui avaient pénétré sur les installations ferroviaires sans y être autorisées. Environ la moitié des accidents graves avaient pour cause la distraction, l’insouciance ou l’inattention.

L’OFT , en collaboration avec le bpa et les CFF, souhaite inciter les usagers des transports publics et les acteurs du trafic à être attentifs et à respecter les règles et prescriptions. Ceci via un site web (www.happy-end.ch) et trois vidéos. Celles-ci montrent l’importance de respecter les lignes blanches de sécurité sur les quais des gares, de ne pas traverser les voies ferrées et de se tenir aux poignées et aux barres lorsqu’on voyage debout dans les transports urbains.

Gare à la force d'aspiration des trains

Le site rappelle notamment que si la probabilité de mourir dans un accident de train est 28 fois plus faible que celle de décéder dans un accident de voiture, les convois ferroviaires peuvent néanmoins s'avérer très dangereux. En effet, plus un train va vite, plus la force d’aspiration qu’il génère sera élevée, augmentant d’autant le risque pour les personnes et les objets au bord des rails. En outre, un train de voyageurs qui circule à 140 km/h et qui doit soudain freiner a besoin d’environ 750 m pour s’arrêter.

Côté route, l'OFT souligne que le freinage des bus ou des trams est aussi une cause importante d'accidents. Ainsi en cas de freinage d’urgence, une personne debout dans un bus sera projetée dans le véhicule avec une force représentant la moitié de son poids au minimum. Et lorsqu'un tram roule à 50 km/h, il a besoin de 40 mètres pour freiner (20 mètres pour un bus).

Règles d'or

Pour éviter les drames, les règles d'or à adopter semblent évidentes: rester derrière la ligne blanche de sécurité sur les quais de gare pour éviter de tomber sur les voies par étourderie, en cas de bousculade ou de perte d’équilibre ainsi que pour éviter la force d’aspiration d’un train à pleine vitesse. Et ne jamais essayer de monter dans un train en marche.

Même conseil pour les bus et les trams où il est recommandé de s'asseoir si des places sont disponibles, de se tenir fermement aux barres ou aux poignées de sécurité si on est debout ou encore d'attendre l'arrêt du véhicule pour se déplacer à l'intérieur de celui-ci.

Enfin, pour tous ceux qui marchent dans la rue près des voies des transports publics, l'OFT, les CFF et le bpa demandent de ne pas se déplacer en écoutant de la musique avec des écouteurs ou en ayant le regard rivé sur son smartphone, afin de rester attentif pour entendre et voir les bus, trams ou autres trains. Et rappellent qu'il est interdit de traverser les voies de chemins de fer.

