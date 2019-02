Son coup de gueule, l'ancien jardinier municipal Pierre Ogi l'a poussé l'été dernier: «La propreté, c'est un devoir, mais aussi un droit!», clamait alors ce conseiller de ville socialiste, en demandant aux autorités de faire vider les poubelles publiques plus souvent, y compris et surtout le dimanche.

Par un ciel radieux, on pouvait constater hier après-midi et ce matin ce que la politique municipale n'a pas changé en matière de nettoyage dominical. Entre la ville et le lac, la voirie avait beaucoup à faire ce matin pour débarrasser les pelouses, les trottoirs et les chemins d'un tas déchets négligés hier: emballages, canettes et bouteilles, parfois cassées.

Zone bondée

Dimanche, Pierre Ogi n'a pas fréquenté la zone de détente des Prés-de-la-Rive, au bord du lac de Bienne, bondée du matin au soir. «Je préfère me balader dans des villages propre en ordre, comme Dotzigen», rapporte Pierre Ogi.

À son postulat, le Conseil municipal a répondu que 500 poubelles publiques pour 56'000 habitants, sans compter celles des abribus, c'est bien assez.

Au centre-ville, les poubelles sont vidées le matin et l’après-midi du lundi au samedi, à quoi s'ajoute un service de nettoyage en début de soirée, le jeudi, pour l’ouverture nocturne des magasins et en seconde partie de journée le dimanche.

Quartiers extérieurs

Dans les quartiers extérieurs, où réside Pierre Ogi, les poubelles sont vidées quelques fois par semaine. Pour les autorités biennoises, augmenter la fréquence des vidages «nécessiterait d’accroître les ressources humaines et financières et d’introduire le travail par roulement».

Refuser de vider davantage les poubelles pour un mobile financier? C'est inacceptable aux yeux de Pierre Ogi: «Ce travail peut être confié à des chômeurs ou des immigrés. Vider des poubelles n'a rien de dégradant: quand j'étais employé de la Ville, je le faisais au cimetière sans me sentir humilié», clame le socialiste de 72 ans, retraité depuis neuf ans.

Coups de millions

Sa nouvelle cible, c'est la conseillère municipale écologiste Barbara Schwickert: «Pourquoi ne fait-elle pas de la propreté une priorité? Dans une ville où les projets fusent à coups de millions, on devrait pouvoir augmenter le budget alloué à la propreté», s'interroge Pierre Ogi.

Les poubelles qui débordent, la saleté des abribus et même l'herbe qui pousse sur les trottoirs dans les interstices alors qu'il suffirait «d'un filet de goudron» pour l'en empêcher: «On se croirait au Kosovo!», dit Pierre Ogi sur ce dernier sujet.

Monsieur Propre

Qu'est-ce qui fait de cet horticulteur-paysagiste le Monsieur Propre biennois? «Je suis arrivé à Bienne en 1961, avec mes parents suisses allemands partis vivre en 1939 du côté de Vesoul (F)». indique-t-il. Et alors? «Venant d'un pays où les gens pissaient contre les murs, Bienne, c'était Hollywood», poursuit Pierre Ogi.

Comme s'y prendra-t-il pour redonner à sa ville le lustre qu'il lui a connu? «Peut-être par une initiative en faveur d'une ville propre, mais ses termes devront être précis, en particulier pour les heures d'intervention de la voirie», réfléchit Pierre Ogi, qui ne jette jamais parterre une peau de banane. (Le Matin)